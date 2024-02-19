Подмосковье 19 февраля 2024, 18:00 Семейные пары в Шатуре поздравили на открытии Года семьи источник фото: Анастасия Хренкова

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Торжественное открытие Года семьи прошло в Доме культуры имени Косякова. Семейные пары поздравили представители администрации городского округа Шатура.

По словам заместителя главы городского округа Шатура Ирины Ваврик, все самое важное в жизни человека закладывается именно в семье.

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«Чем семья больше и дружнее, тем лучше растут в ней дети. За 2023 год в нашем округе было создано 405 новых семей. Уже в этом году еще второй месяц года не закончился, а у нас уже 30 новых семей. Мы хотим, чтобы этих дружных семей становилось еще больше», — заявила Ваврик.

В январе этого года семья Анисимовых отпраздновала 55-летие совместной жизни.

«Самое главное в нашей жизни, прежде всего, — это терпение. Мы были молоды, любили друг друга. Сейчас не сказать, что надоели, иногда вместе кажется тошно, а порознь — будто не хватает кого-то», — рассказала Екатерина Анисимова.

Завершил вечер праздничный концерт с участием вокальных и хореографических коллективов округа.

Напомним, что 2024 год объявлен президентом Российской Федерации Годом семьи.

В конце января губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Год семьи. На торжественной церемонии в Красногорске он вручил многодетным семьям федеральные и областные награды.

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