Семейную сыроварню Ройгаса расширят в Шаховской. Там предлагают уже 12 сортов

Сыроварня «Ройгас В.В.» давно стала одной из визитных карточек в Шаховской. Фермер, имя которого она носит, обустроил это место на грант областного правительства. И это не просто семейный бизнес — каждый день здесь производят 600 килограммов сыра. Цифры будут расти — поголовье скота планируют увеличить почти в четыре раза.

А начиналось все с нескольких коров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, встретившись с Валерием Ройгасом, узнал у фермера, каким он видит горизонт расширения производства.

По словам Ройгаса, всего на ферме 250 коров, но их количество планируют увеличить до 800.

Сейчас сыроварня работает преимущественно в летний сезон, когда в Шаховскую приезжают дачники. Но фермеры готовы к круглогодичному ажиотажу.

Мы за день смело можем продавать по 150-200 килограммов. Нам бы хотелось так. Шаховская — к сожалению, летний сезон. Сейчас работаем над тем, чтобы больше людей сюда притягивать и зимой Валерий Ройгас.

На ферме Валерия Ройгаса есть свои поля с экотравой, коровы, собственный цех для сыроварения. В результате предприятие буквально не поспевает за покупателями. При этом сорта сыра стараются называть созвучно ближайшим населенным пунктам.

В цехах изготавливают 12 видов сыра и кисломолочные товары. При этом технологи не перестают экспериментировать — они разрабатывают новые сорта, которые получают призовые места на всероссийских конкурсах, становятся самыми популярными у местных покупателей.

Сегодня по сыру мы № 1 в стране, а по ягодам в следующем году будем. По молоку и овощам в закрытом грунте наращиваем производство. И мы поддерживаем сыроваров и проводим для фермеров ярмарки, чтобы они почувствовали перспективу, заботу Андрей Воробьев.

По словам Воробьева, одна из ближайших задач — сделать так, чтобы 60% подмосковных сыров производили из собственного молока. Фермеры получают субсидии, гранты.

«Для тех, кто строит у нас сырные заводы, действует выгодная система, позволяющая сократить окупаемость предприятия с семи до четырех или пяти лет», — добавил губернатор.

Работать в отрасли сельского хозяйства Валерий Ройгас начал в 1991 году — это было в Ильинском совхозе Смоленской области. Затем он пришел в Ново-Александровский совхоз Шаховского округа.

В 2014 году на личные средства он построил коровник, птичник, вольеры, цеха переработки и приобрел холодильную технику. К каждой постройке подвели инженерную инфраструктуру.

А в период с 2014 по 2018 год Ройгас получил государственную поддержку в виде грантов на сумму 69,8 миллиона рублей. Это помогло ему построить ферму с модульной сыроварней.