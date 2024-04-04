Подмосковье 04 апреля 2024, 12:46 Семейную реликвию погибшего участника Великой Отечественной войны передали в музей школы в Волоколамске Влад Мурашов

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Родственники погибшего при освобождении железнодорожной станции Волоколамск Николая Гарскова передали в музей Привокзальной школы уникальный экспонат. Это личный фотоальбом бойца и снимок, найденный в кармане гимнастерки после гибели.

Николай Гарсков родился в Сибири 2 августа 1912 года в семье военного. Учился в гимназии, затем в Томском университете. На фронте Великой Отечественной войны он служил в составе 35-й стрелковой бригады. Освобождал Солнечногорск и Клин, а затем — станцию Волоколамск и Лудину гору. Здесь шли очень тяжелые, ожесточенные бои. В них Николай Гарсков пропал без вести.

Влад Мурашов

Только в апреле 1942-го, когда растаял снег, нашли останки бойца. Личность установили по бумажнику с семейными фотографиями, которые хранились в кармане гимнастерки убитого. Позже эти снимки передали семье Николая и все эти годы родственники бережно хранили их.

Теперь карточки, а также личный фотоальбом родные передали в музей Привокзальной школы. Она находится в районе станции Волоколамск, за которую отдал жизнь лейтенант Николай Гарсков.

Влад Мурашов Влад Мурашов Влад Мурашов Влад Мурашов Влад Мурашов

Глядя на застывшие кадры в альбоме можно понять, каким человеком был лейтенант.

«Личность была творческая, потому что в фотоальбоме есть не только семейные снимки, но и красивые сибирские пейзажи, здания. Умел подметить красоту окружающего мира. Играл в шашки, много читал, увлекался химией. Часто приезжал в Москву, где посещал выставки. Очень любил свою маму, которую часто фотографировал», — рассказала хранитель музея Привокзальной школы Дина Каримова.

Переданные раритеты в школе обещают бережно хранить. Фотоальбом будут использовать для патриотически-воспитательной работы с подрастающим поколением.