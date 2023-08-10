Подмосковье 10 августа 2023, 16:52 Семейное предприятие наладило производство более 30 видов сыров в Подольске Источник фото: «Частная сыроварня №1»

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В Подольске крафтовая семейная сыроварня «Частная сыроварня № 1» наладила производство более 30 видов сыров из коровьего и козьего молока, в том числе премиум-класса. Об этом сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

«По своим вкусовым качествам продукция не уступает мировым аналогам. Семейная сыроварня делает натуральные сыры из молока высшей категории, без синтетических добавок и примесей. В смену предприятие перерабатывает до 0,5 тонны молока», — добавил Филимонов.

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Продукцию производят из отборного молока с разных ферм. За основу сыровары берут классические рецептуры и адаптируют их под свойства каждого молока. Благодаря авторскому подходу сыр приобретает неповторимый вкус.

В линейке продукты такие виды сыров, как «Стилтон Берг», «Гауда с трюфелем», «Пьяный бык», «Брюш де Шерм» и другие. Товары поставляют в фермерские магазины, маркетплейсы и рестораны.

В сентябре сыроварня в Подольске планирует запустить линейку молочной продукции.

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