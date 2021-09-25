Семейное дело. Сыроварня «Де фамиль» запустила крупное производство в Чехове

В Чехове запустили крупное производство сыров. Сыроварня «Де фамиль» — это не просто конвейер, но и настоящее семейное дело.

Нежный камамбер, сливочный сыр бри или «дамский каприз» — чеховские сыровары предлагают широкий выбор на любой вкус и цвет. Первые плоды трудов появились еще в 2015 году. А в 2020-м по программе губернатора «Де фамиль» получила грант на 35 миллионов рублей. На эти деньги построили крупное производство и закупили современное оборудование.

Глава городского округа Григорий Артамонов отметил, что это действительно уникальное предприятие. Ведь сыры, которые на нем производят, ценятся не только местными жителями, но и самими «законодателями» — посольством Франции.

«Наш губернатор особое внимание уделяет развитию фермерского хозяйства на территории Подмосковья, и мы заслуженно являемся лидером в нашей стране. Как я уже говорил ранее, наш городской округ старается не отставать по этой динамике», — заявил Артамонов.

Мы привыкли видеть на картинках красивые созревающие сырные головы, хранящиеся на деревянных складах, но вряд ли задумывались, какой путь проходит сыр, прежде чем стать готовым продуктом. Например, прежде чем камамбер окажется на прилавке, его ждет около 13 этапов подготовки. Но все будет невозможно без самого главного — хорошего молока, рассказал совладелец сыроварни «Де фамиль» Андрей Балашко.

«Это должно быть молоко от хороших по генетике коров, они должны быть очень хорошо накормлены, и они должны быть очень хорошо и высокотехнологично подоены. Только тогда из этого молока может получиться действительно качественный продукт», — сказал он.

Молоко проходит увлекательное путешествие. Его пастеризуют, после чего добавляют закваски и плесневые культуры. А затем молоко ждет множество других процедур — от правильного разреза до вымешивания. Так как здесь производят мягкие сыры, процесс формовки происходит самостоятельно, без внешних воздействий. Сырные головы не попадают под пресс. Не менее важно создать правильные условия для созревания — основным является чистота. На сыроварне установлена система HEPA-фильтрации воздуха, благодаря которой уровень фильтрации эквивалентен чистым комнатам.

Это уже второе крупное сырное производство в Чехове. В перспективе планируется выпускать около тысячи тонн сыра в год. Поэтому скоро жители всего Подмосковья смогут регулярно радовать себя изысканными сырами, сделанными по французским рецептам.