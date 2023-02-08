Подмосковье 08 февраля 2023, 16:20 Семейная пара занялась развитием глэмпинга с домами на колесах для туристов в Рузе

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Семья Потаповых из Видного начала подготовку эко-деревни к новому туристическому сезону. Глэмпинг рассчитан для дикого, но в тоже время комфортного отдыха больших компаний и одиночных путешественников.

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«Идея создания такого пространства родилась у нас с мужем, когда закрылись границы из-за пандемии. А так как мы сами активные путешественники, мы искали место недалеко от Москвы, где можно отдохнуть с ребенком на природе», — рассказала Дарья Потапова.

Семья нашла подходящую территорию в парке-отеле «Руза», встретилась с руководством и предложила концепцию глэмпинга. На идею Потаповых отреагировали положительно. За короткий срок на территории появились: домик на колесах, типи, прокат инвентаря для активного отдыха на реке, прокат мини-квадрациклов, освещение, тропинки и многое другое. Отмечается, что большинство объектов сделаны своими руками из ткани, кожи, дерева и других материалов.

«Сейчас мы активно работаем над подготовкой к новому сезону и хотим создать больше мест для отдыха в „диких“ условиях, где можно ненадолго оторваться от цивилизации, отключиться от гаджетов и просто насладиться единением с природой», — рассказал Алексей Потапов.

В зимний период большая часть объектов была спрятана от осадков. Сейчас владельцы глэмпинга заказывают пошив палаток и готовят материалы для заборов и дорожек. Каждый домик уникален по своему дизайну, так что гости смогут выбрать место на свой вкус и цвет.

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