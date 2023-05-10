Подмосковье 10 мая 2023, 17:57 Семейная пара ветеранов из Мытищ стала самой возрастной в России и попала в реестр рекордов

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Ветераны из Мытищ попали в реестр рекордов. Халима Карибулловна и Ефим Григорьевич стали самой возрастной семейной парой в России.

Халиме Карибулловне 101 год, а Ефим Григорьевич — на год младше. На двоих им 201 год. Познакомились они Уфе, куда после войны девушку отправили по распределению. В годы войны она училась Ленинградском технологическом институте и участвовала в восстановлении города после бомбардировок.

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В возрасте 80-ти лет они переехали в Москву, чтобы быть ближе к детям. Сегодня у них трое детей, три внука и три правнука. Секретом долгожительства родные считают жизнелюбие ветеранов. Ефим Григорьевич пишет книги, его супруга также ведет активный образ жизни.

«Мама в 101 год печет пироги, сидит в интернете постоянно и фотографирует», — рассказала младшая дочь пары Элла Эпштейн.

Самая возрастная семейная пара в России за установленный рекорд получила медаль со свидетельством, а также грамоты за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Поздравить ветеранов с праздником собралась вся семья.

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