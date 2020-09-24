Семейная ипотека. Больше 500 семей купят квартиру по льготной ставке в Подмосковье в этом году

В Московской области работает программа «Семейная ипотека». Благодаря ей можно получить льготный кредит на покупку квартиры. Подробнее о выгодном предложении губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал в эфире телеканала «360».

Источник фото: телеканал «360»

«Семейная ипотека» позволяет снизить процентную ставку банка на три пункта. Также по этой программе можно рефинансировать ранее полученный кредит. Сейчас средняя ставка по такой льготной ипотеке составляет около 3% — это ниже, чем в Канаде или США.

«Я думаю, что это большое подспорье всем молодым семьям, потому что экономия достаточно серьезная на весь период кредитования. Она составляет где-то от 1 до 1,5 миллиона рублей, если это однокомнатная или двухкомнатная квартира», — рассказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По словам министра, программа набирает обороты. Планируется, что в этом году пониженную ставку получат больше 500 семей.

«Много вопросов нам задают, в том числе на сайт министерства. Мы сделали проще для людей, чтобы они, нажимая на кнопочку, свои документы сканировали и их сдавали в электронном виде, а мы уже отрабатываем с банком. Процедура действительно быстро проходит», — добавила Инна Федотова.

Выгодную ставку 3,1% получили Наталья и Андрей Мотовы из подмосковного Щелкова. По их словам, сложностей с подачей документов не было.

Источник фото: телеканал «360»

«Благодаря этой программе, взяли двухкомнатную квартиру в Щелкове. Изначально процентная ставка была 6,5%, но, благодаря программе, снизилась до 3,1%. Узнали мы о ней из интернета — новость для семей из Подмосковья с первенцем о том, что они могут претендовать на такую скидку в 3%. Зашли на сайт министерства, подгрузили необходимые документы, и нам пришел положительный ответ. Мы поехали в банк и подали документы», — поделился Андрей Мотов.

Чтобы стать участником программы, всей семье нужно быть гражданами России, а одному из родителей иметь регистрацию по месту жительства в Московской области. Еще одно важное условие: ребенок должен быть рожден на территории региона.

Губернатор Андрей Воробьев пожелал молодой семье удачи. «Очень приятно, что программа заработала. Мы вас пригласили сегодня для того, чтобы быть уверенными, что она нужна и востребована. У нас квота установлена — порядка 500 человек могут воспользоваться этой программой. Вы — первые! Я хочу пожелать, чтобы ваш ребенок тоже был первым всегда во всем и всегда», — отметил он.

Меньше ставка — больше жилья

Также в Подмосковье работает президентская программа льготной ипотеки под 6,5%. Такая ставка сохранится на весь срок кредита.

«Очень важная программа. В самый сложный момент президент принял решение, и специальная программа с 6,5% ипотеки позволила всей строительной отрасли устоять. Мы строим больше всех жилья в стране: 4,1-4,2 миллиона квадратных метров мы строим многоквартирных домов, еще столько же — индивидуального жилищного строительства», — рассказал Андрей Воробьев.

За семь месяцев в Московской области по программе заключили уже 14 тысяч сделок. Общий объем финансирования составляет около 600 миллиардов рублей.

«Очень важно, что ипотека стала доступна большему количеству из-за пониженной ставки. И, конечно, мы надеемся, что она будет продолжена», — заключил губернатор.

Кроме того, в регионе действует программа «Социальная ипотека». Такую льготу могут получить учителя, воспитатели, тренеры, врачи, молодые ученые и уникальные специалисты. За четыре года сертификаты на жилье получили больше 1,7 тысячи специалистов.