Подмосковье 05 февраля 2024, 09:57 Семейная ферма под Звенигородом увеличит площади для экологически чистой овощной рассады в 2024 году Теплица фермеров Погончиковых в Андреевском / Хавива Фонина

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Фермеры Алексей и Любовь Погончиковы построили новую большую теплицу для выращивания ранних огурцов и помидоров. Первый урожай планируется вырастить к концу мая.

Рассаду фермеры выращивают в селе Грязь под Звенигородом, рядом с домом. Новую теплицу возвели в селе Андреевское — туда растения попадут уже после черенкования, весной. Первые помидоры планируется получить уже к концу мая.

Хавива Фонина

В хозяйстве Погончиковых растут также кабачки, баклажаны, перец, свекла, тыква, капуста разных сортов. В новом сезоне супруги планируют выращивать цветы. Предприниматели считают, что спрос на экологически чистые овощи и фрукты растет, и надеются в этом году увеличить площади под овощную рассаду.

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