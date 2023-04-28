Подмосковье 28 апреля 2023, 09:47 Семейная ферма под Сергиевым Посадом нарастит производство козьего молока и сыра Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермеры из деревни Барканово в два раза увеличат поголовье зааненской породы коз. Хозяйство активно развивается после того, как в 2021 году получило грант от государства.

«Хозяйство планирует увеличить поголовье коз до 1500 голов, из которых 1000 голов будет составлять дойное стадо», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2021 году ферма семьи Петросян выиграла грант на развитие в размере 22 миллионов рублей. Эти средства направили на покупку новой техники, оборудования для доильного зала и сыроварню. Поддержка от государства дала мощный толчок к развитию хозяйства.

В прошлом году на ферме произвели 162 тонны козьего молока. Из него делают четыре вида сыров, йогурт, масло, а также творог и творожную массу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

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