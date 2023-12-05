Подмосковье 05 декабря 2023, 11:09 Семейная ферма открылась в деревне Новое в Орехово-Зуевском округе Unsplash

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Семейная ферма «Янинъ» открылась в Орехово-Зуевском округе. Там производят молочные продукты, несколько видов сыра и выращивают лаванду. В планах — развивать агротуризм в деревне Новое.

Три года назад Семен Янин получил грант, который направил на покрытие части стоимости участка и приобретение коров джерсейской породы.

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Сейчас на ферме трудится вся семья — это 15 человек. Фермеры выпускают сыр с чабрецом, вялеными томатами, оливками, пажитником, а еще сливочное масло, ряженку, творог, молоко, сметану и йогурт. Каждый день в цеху перерабатывают тонну молока. На килограмм мягкого сыра уходит порядка семи литров, для полутвердого сорта требуется уже 10.

В этом году семья осуществила свою заветную мечту — посадила пять тысяч кустов лаванды. На открытие семейной фермы даже приготовили партию сыра с лавандой.

«Решились на такой маленький эксперимент в данном случае. Сыр будет ароматизирован этими цветками, посмотрим, что из этого получится в дальнейшем, как потребителю понравится», — рассказал руководитель семейной фермы Семен Янин.

Семен хочет развивать агротуризм в деревне Новое. Участок большой — 20 гектаров. Кроме сыроварни и лавандового поля, здесь появится ферма и пастбища.

«Агротуризм на сегодняшний момент набирает обороты, мы видим это по уже существующим предприятиям, которые у нас работают», — отметила заместитель главы администрации Орехово-Зуевского округа Татьяна Павлова.

Также ферма «Янинъ» участвует в проекте «Семейные компании России». Это специальная программа Торгово-промышленной палаты, которая поддерживает семейное предпринимательство.

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