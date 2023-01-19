Подмосковье 19 января 2023, 15:41 Семейная ферма из Талдома стала победителем федерального проекта

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Крестьянско-фермерское хозяйство из Талдома «Эко молоко» стало победителем федерального проекта «Семейные компании России». На ферме трудятся три поколения семьи: шестеро взрослых и трое детей. Сын главы крестьянско-фермерского хозяйства уже выполняет обязанности помощника сыровара.

«В Подмосковье много примеров успешного семейного бизнеса, в которых не только возрождают российское семейное предпринимательство и преемственность, но и способствуют развитию импортозамещения», — подчеркнул курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

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Проект «Семейные компании России» реализуется торгово-промышленной палатой России. Он направлен на развитие семейного бизнеса, а также на формирование мер господдержки субъектов МСП. Проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

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