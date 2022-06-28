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    28 июня 2022, 16:05

    Семейная ферма из Раменского получила 65 гектаров земли

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Минмособлимущество предоставило ферме из Раменского два земельных участка общей площадью 65 гектаров. Благодаря мере поддержки семья сможет расширить разведение коров и птиц. Об этом сообщила глава министерства Наталья Адигамова.

    Семейная ферма из Раменского получила 65 гектаров земли

    Семья занимается разведением коров и птицы — уток, перепелок, кур и индюков — уже более девяти лет. На ферме живут 13 представителей крупного и 60 мелкого рогатого скота.

    «Семейную ферму мы планируем расширить. В настоящее время строим птичник площадью 100 квадратных метров, в будущем собираемся построить сыроварню. Изготавливаем продукты переработки молока практически всей линейки. Развивать крестьянский бизнес, конечно же, нелегко, но другой жизни я себе не представляю», — поделилась хозяйка Наталья Задера.

    С начала года Минмособлимущество передало в аренду без торгов 10 земельных участков площадью более 550 гектаров. Получить поддержку могут фермы. Участвующие в госпрограмме.