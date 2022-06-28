Семейная ферма из Раменского получила 65 гектаров земли

Минмособлимущество предоставило ферме из Раменского два земельных участка общей площадью 65 гектаров. Благодаря мере поддержки семья сможет расширить разведение коров и птиц. Об этом сообщила глава министерства Наталья Адигамова.

Семья занимается разведением коров и птицы — уток, перепелок, кур и индюков — уже более девяти лет. На ферме живут 13 представителей крупного и 60 мелкого рогатого скота.

«Семейную ферму мы планируем расширить. В настоящее время строим птичник площадью 100 квадратных метров, в будущем собираемся построить сыроварню. Изготавливаем продукты переработки молока практически всей линейки. Развивать крестьянский бизнес, конечно же, нелегко, но другой жизни я себе не представляю», — поделилась хозяйка Наталья Задера.

С начала года Минмособлимущество передало в аренду без торгов 10 земельных участков площадью более 550 гектаров. Получить поддержку могут фермы. Участвующие в госпрограмме.