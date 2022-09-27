Семейная ферма «Черный лис» в Чехове расширит производство сыра и молочных продуктов | 360°

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Семейная ферма «Черный лис» в Чехове расширит производство сыра и молочных продуктов

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В Подмосковье активно предоставляют земли компаниям для ведения агробизнеса. Недавно участок получила масштабная сыроварня под названием «Черный лис», которая располагается в Чехове. Она принимает участие в программе государственной поддержки в среде развития сельского хозяйства. Ей предоставили земельный участок площадью более 107,5 гектара.

«С начала года в Подмосковье уже 18 сельхозпроизводителям мы предоставили в аренду 25 земельных участков общей площадью свыше 1400 гектаров. Все фермеры участвуют в программе государственной поддержки развития сельского хозяйства. Земля предоставляется на срок до 5 лет. Поддержка со стороны правительства Московской области очень важна и на этапе становления, и расширения производства, а земля в этом вопросе играет главенствующую роль», — сказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

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Ферма «Черный лис» создана силами многодетной семьи из Москвы три года назад. Ее основали в 2019 году. За это время в Чехове успели построить два коровника, одну овчарню, сыроварню и молочный цех. Есть молочные породы коров и овец, ферма производит порядка 35 видов сыра, молочные и кисломолочные продукты. Ранее ферма занимала небольшой участок, там невозможно было организовать полноценный выпас и заготовку сена. Теперь же можно будет в полном объеме развивать свое хозяйство и даже смело увеличивать поголовье.

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«Искренне благодарим правительство Московской области за возможность развития. На выделенном участке земли мы планируем построить еще одну молочно-товарную ферму на 200 голов и новый молочный цех. Хочу сказать, „Черный лис“ — это не только сыроварня, но и место для отдыха и даже обучения. Мы с большой радостью принимаем у себя гостей, чтобы они смогли увидеть наших животных и поучаствовать в производстве сыра», — рассказал сам фермер.

Сельское хозяйство

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