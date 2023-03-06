Подмосковье 06 марта 2023, 16:24 Семье участника СВО из Талдома помогли решить проблему с жильем

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В Талдоме семье участника СВО помогли решить проблему с жильем. Об этом рассказал глава городского округа Юрий Крупенин в ходе совещания губернатора Андрея Воробьева с руководством регионального правительства и главами округов.

Супруга военнослужащего Анастасия Сачкова вместе с семьей переедет в новую квартиру из старого жилья. Сейчас там идет ремонт, переезд запланирован на апрель.

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«Была достаточно непростая ситуация. Они прописаны были в квартире в деревне, восемь человек на 30 квадратных метрах. Однако подходящую жилплощадь нашли — это двухкомнатная квартира площадью 45 квадратных метров», — отметил Крупенин.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал создать команду помощи бойцам СВО и их семьям. Он подчеркнул, что и власти региона будут, как и прежде, принимать максимальное участие в этой поддержке.

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