Подмосковье 01 сентября 2023, 09:21 Семье погорельцев из Солнечногорска помогут расчистить участок и восстановить документы пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Глава Солнечногорска на личном приеме обсудил варианты поддержки семьи погорельцев. Им окажут материальную помощь, вывезут обгоревшие бревна с участка и восстановят документы.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков провел прием граждан в общественной приемной «Единой России». Он рассмотрел жилищные вопросы двух заявителей. В их числе была Ольга Геннадьевна, у которой в мае сгорел дом. Семье пришлось взять кредит на его восстановление.

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«Совсем недавно мы создали добровольный фонд, благодаря которому имеем дополнительные возможности оказывать материальную помощь людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях. До конца текущей недели матпомощь выплатим Ольге Геннадьевне, а дополнительно на каждого члена семьи до конца сентября необходимо предоставить ряд документов», — сказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Константин Михальков.

Он добавил, что городские службы вывезут обгоревшие бревна и мебель. Также округ поможет с восстановлением документов сына Ольги Геннадьевны, которые были утеряны в пожаре.

Также на приеме решили вопросы другой жительницы округа. Анастасия осталась без попечения родителей и проживает в муниципальной квартире по договору социального найма. Она попросила помочь с ремонтом квартиры. Специалисты уже составили смету, вскоре подрядчик приступит к работе.

Напомним, записаться на прием можно по телефону горячей линии 8 (800) 201-67-47 или через электронную почту solngor@mosreg.ru.

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