Семье мобилизованного жителя Чехова подарили детскую коляску | 360°

Подмосковье 02 ноября 2022, 18:56 Семье мобилизованного жителя Чехова подарили детскую коляску

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Депутат Госдумы Александр Коган подарил семье мобилизованного жителя Чехова коляску. Дело в том, что Светлана попала в жесткую аварию в конце этого октября. Машина была на светофоре, когда в нее врезался другой автомобиль.

В аварии пострадала не только сама машина, но и все имущество, которое в ней было. В том числе, сломалась и коляска, в которой должен кататься пятимесячный ребенок. Она просто больше не пригодна для использования.

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Купить новую коляску семья сейчас просто не может — буквально только что, в сентябре, мужа Светланы Бобровской мобилизовали. Пока его супруга находится в декрете, она растит двоих детей. Недавно она решила обратиться за помощью, и ей действительно помогли.

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