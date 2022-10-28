Семье мобилизованного из Солнечногорска помогли с газовым оборудованием | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 19:20 Семье мобилизованного из Солнечногорска помогли с газовым оборудованием

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Управляющая компания бесплатно заменила гибкую подводку к газовой плите для семьи мобилизованного из Солнечногорска. За помощью обратилась его супруга.

После того как мужчина получил повестку, все хозяйственные вопросы легли на жену Екатерину. Шланг, подводящий газ к плите, поржавел и прохудился. Женщина обратилась за помощью в управляющую компанию. Ей не только помогли с подводкой, но и подарили стиральную машину. Раньше стирка в доме была ручной.

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«Екатерина нас приняла, показала, что нужно сделать. Компания «ВЭЛНЭС» отработала. Поставила гибкую подводку. Гарантия на работу — 10 лет», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Роман Назаров.

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В следующем году здесь проведут дополнительное техническое обслуживание.