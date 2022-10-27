Семье мобилизованного из Балашихи оказали помощь в центре поддержки | 360°

Подмосковье 27 октября 2022, 21:01 Семье мобилизованного из Балашихи оказали помощь в центре поддержки

Читать 360tv в

Жительница Балашихи Ольга и ее трехлетняя дочь Катя с нетерпением ждут возвращения главы семьи. Артема призвали по повестке в начале октября, он прошел учебку, сейчас на службе. Семье старается помогать администрация округа, для ребенка организовали без очереди место в детском саду. С женщиной приехали лично пообщаться глава округа Сергей Юров и председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Реклама

«Я обратилась в Министерство образования наше в Балашихе. И буквально на следующий день мне уже позвонили из детского садика и пригласили ребенка в детский садик. С первого числа мы туда уже идем», — рассказала жена мобилизованного Ольга Анохина.

Возникли и более сложные вопросы. У пары был займ, в кредитных каникулах банк отказал, пособие на ребенка не предоставили. Об этом Ольга поговорила с главой округа Сергеем Юровым и председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым.

«Все вопросы, которые возникают, они разные, сегодня может их нет, завтра они возникнут. Надо, чтобы был прямой контакт с главой, депутатами», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Вопросы Ольги передадут профильным специалистам, поддержку окажут. Все семьи мобилизованных получают льготы, которые положены военнослужащим по контракту. Для родственников в Балашихе работает центр поддержки. Каждый вопрос специалисты рассматривают отдельно. Помощь оказывают с оформлением документов, юридическую, психологическую и волонтерскую. Обратиться в центр можно по адресу Московский проезд, 13, или по телефону 8 (901) 584-02-70.