Подмосковье 02 апреля 2023, 12:09 Семье героя СВО вручили орден Мужества в Серпухове Александр Стёпушкин

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Старшего сержанта Сергея Харьковского, погибшего при исполнении воинского долга, наградили орденом Мужества посмертно. Вдова героя рассказала, что ее супруг всегда гордился тем, что служит в армии, и любил свою работу.

«Без службы он никак не мог, потому что очень любил свою профессию. Был горд, что военный, и всегда занимался своей физической подготовкой. У него и папа — бывший прапорщик», — поделилась женщина.

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Старший сержант проходил службу в отдельной Гвардейской мотострелковой бригаде. Погиб 19 ноября 2022 года в Луганской Народной Республике в поселке Новоселовская во время артиллерийского обстрела.

«Слов недостаточно, чтобы выразить особую важность подвига Сергея. Он был мужественным, храбрым, настоящим солдатом России», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Серпухов Олег Киселев.

Он подчеркнул, что власти готовы помочь родственникам погибшего и семьям всех военнослужащих, которые несут службу в зоне СВО, решить любые их вопросы.