Семь учеников из школы в Клину попали в Солнечногорскую областную больницу, еще 29 детей проходят амбулаторное лечение в Клинской больнице. Об этом «360» сообщили в Минздраве Московской области.

По данным ведомства, все дети, которые сейчас лежат в больнице, находятся в удовлетворительном состоянии. Им провели диагностику и назначили лечение. Остальным ученикам также оказывается медпомощь в полном объеме.

На случившееся в школе отреагировали в Минобразования региона. Там сообщили, что ситуация взята на особый контроль. Выясняются причины и обстоятельства, из-за которых здоровье школьников ухудшилось.

По предварительным данным, причиной плохого самочувствия детей стала ротавирусная инфекция. Проверочные мероприятия проводят также областная прокуратура и Роспотребнадзор.