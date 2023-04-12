12 апреля 2023, 15:16
Строительный надзор Подмосковья проверил площадку будущего торгового центра в Ивантеевке
Представители Главгосстройнадзора Московской области посетили объект будущего торгового центра в городе Ивантеевке городского округа Пушкинский, сообщила пресс-служба ведомства. По итогам профвизита рабочие получили рекомендации по обеспечению безопасности здания.
Строительство двухэтажного комплекса в Ивантеевке площадью более четырех тысяч квадратных метров началось в 2015 году. В июле 2021 года процессы по возведению объекта были приостановлены и возобновлены в марте этого года. На текущий момент готовность здания составляет 90%, в мае Главгосстройнадзор проведет итоговую проверку.
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В начале 2023 года под контролем ведомства в регионе началось строительство семи торговых комплексов в следующих муниципалитетах: Балашиха, Мытищи, Чехов, Химки, Домодедово, Красногорск и Серпухов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о скором завершении строительства поликлиники в Люберцах.
Строительство
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