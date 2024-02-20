Подмосковье 20 февраля 2024, 12:51 Семь светофоров перенастроят в Лобне для безопасности пешеходов Медиасток.рф

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Семь светофоров перенастроят на оживленных перекрестках в Лобне, два их них уже готовы к работе. После обновления направление стрелки на дополнительной секции светофора будет указывать на переход, на котором включен разрешающий сигнал для пешеходов.

Светофоры обновят на пересечении улиц Ленина и Физкультурной; Ленина и Катюшки; Ленина и Борисова; Батарейной и Жирохова; Букинского шоссе и улицы Циолковского; Букинского шоссе и Промышленной улицы; Батарейной улицы и выезда из магазина «Метро».

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«Вводим бело-лунные секции вместо отдельной фазы для пешеходов. Такой сигнал светофора информирует водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, включен сигнал, разрешающий движение пешеходам», — пояснила временно исполняющая полномочия главы городского округа Лобня Анна Кротова.

Настройка светофоров помогает повысить пропускную способность перекрестков в среднем на 10-15%.

Анна Кротова добавила, что особое внимание также уделят разработке проекта по организации дорожного движения во дворах, где жители сталкиваются с проблемами сквозного проезда или нелегальной парковки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о двух новых путепроводах и тоннеле в Красногорске. Их достроят в 2025 году.

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