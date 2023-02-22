Подмосковье 22 февраля 2023, 14:54 Семь современных автобусов вышли на маршруты в Егорьевске

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В Егорьевске запустили семь современных автобусов модели ЛиАЗ-429260. Они имеют удобные кресла, вместительный салон, кондиционер, все необходимое для мам с колясками и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Новые ЛиАЗы способны перевозить одновременно порядка 80 пассажиров. Теперь в автобусах можно заряжать телефоны и пользоваться валидаторами для оплаты проезда.

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«Я очень довольна, что у нас в Егорьевске наконец-то появились новые автобусы. Можно зарядить телефон, что удобно», — сообщила жительница округа Тамара Соломка.

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Для маломобильных пассажиров в общественном транспорте предусмотрели систему небольшого наклона от дверей, механический откидной пандус, место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой для связи с водителем.

«Очень удобное сидение для водителя, здесь есть подлокотники, можно облокотиться <…> Он быстрее набирает скорость, более плавно тормозит и отходит от остановки», — заявил водитель нового автобуса Сергей Большаков.

Современные ЛиАЗы вышли на маршруты с большим количеством пассажиров. До конца июня в Егорьевске будут работать 30 таких машин.

«Каждый день автобусы Подмосковья перевозят порядка двух миллионов пассажиров <…> В 2022 году закуплено 435 автобусов, план на этот год — 1300», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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