Подмосковье 11 августа 2023, 15:57 Семь сирот получили жилье и льготные сертификаты на покупку квартир в Солнечногорске с начала года Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Семь сирот обеспечили жильем в Солнечногорске с начала года. Шесть ребят воспользовались льготными сертификатами, и еще один человек получил квартиру.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Константин выбрал не сертификат на покупку жилья, а готовую квартиру. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил парню ключи от квартиры в поселке Смирновка и новый телевизор.

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«Заботиться о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, решать самый важный для ребят вопрос — жилищный — нам помогает губернаторская программа. <…> Впереди у Кости приятные хлопоты, связанные с созданием уюта и комфорта в своем доме», — сказал глава.

Всего до конца года жильем обеспечат 10 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион стал лидером по вводу жилья в России.

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