11 августа 2023, 15:57
Семь сирот получили жилье и льготные сертификаты на покупку квартир в Солнечногорске с начала года
Семь сирот обеспечили жильем в Солнечногорске с начала года. Шесть ребят воспользовались льготными сертификатами, и еще один человек получил квартиру.
Константин выбрал не сертификат на покупку жилья, а готовую квартиру. Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил парню ключи от квартиры в поселке Смирновка и новый телевизор.
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«Заботиться о сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, решать самый важный для ребят вопрос — жилищный — нам помогает губернаторская программа. <…> Впереди у Кости приятные хлопоты, связанные с созданием уюта и комфорта в своем доме», — сказал глава.
Всего до конца года жильем обеспечат 10 сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году регион стал лидером по вводу жилья в России.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Дети
Солнечногорск
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