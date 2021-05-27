Семь региональных дорог протяженностью 15 км отремонтируют в Ленинском округе в 2021

В Ленинском округе в этом году построят три новых тротуара длиной свыше 5 километров и отремонтируют семь региональных дорог протяженностью 15 км. Работы произведут в рамках президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Еще пять муниципальных дорог отремонтируют за счет софинансирования из бюджета Московской области.

«В Ленинском округе в этом году заменят покрытие на двенадцати дорогах протяженностью свыше 22 км, из них семь участков региональных дорог длиной 15 км отремонтируют по президентскому проекту „Безопасные и качественные дороги“. Кроме того, в округе построят три новых тротуара длиной свыше 5 км, что сделает передвижение жителей безопасным и комфортным», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Масштабные работы по ремонту ведутся в поселке Горки Ленинские. «Мосавтодор» обновил покрытие на участках дороги «Ям — Горки Ленинские» с 3,4 км по 5,3 км (от ул. Березовая до Центральной улицы) и на 3 участках развязки автодорог «Ям — Горки Ленинские» и «Горки Ленинские — Чурилково». Работы выполнили с применением износоустойчивой щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20, которая применяется на городских улицах и дорогах с высокоинтенсивным движением, где проезжает свыше 10 тысяч автомобилей в сутки.

Для безопасного и комфортного передвижения в Горках Ленинских для 3,3 тысячи жителей построят тротуары длиной свыше 3,8 тысячи погонных метров. Работы идут на участке от Каширского шоссе до южного въезда в поселок.

Тротуар протяженностью более 3 тысяч метров пройдет вдоль всей Центральной улицы, по которому жители смогут дойти пешком от КП «Ривер Парк» к музею-заповеднику Горки Ленинские, Киногородку, школе и музею В. И. Ленина.

Строительство тротуара длиной свыше 800 метров также ведется на участке дороги «Горки Ленинские — Чурилково» между Зеленым шоссе и 7-м кварталом КП «Южные горки».

Также рабочие заменили покрытие на участке дороги «Горки Ленинские — Чурилково» с 0 км по 2,2 км и на съезде «Каширское шоссе — А105» — дорога стала одним из лидеров по голосованию на портале «Добродел», за ее ремонт проголосовало свыше 370 жителей.