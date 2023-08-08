Подмосковье 08 августа 2023, 21:44 Семь подмосковных проектов поучаствуют во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» Министерство благоустройства Московской области

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Семь проектов из Московской области будут выдвинуты для участия во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Об этом рассказали в министерстве благоустройства региона.

«Для участия мы выдвинули проекты, которые смогут быть полезны и для других субъектов. Они направлены не только на развитие цифровой составляющей в управлении муниципальным хозяйством, но и на повышение качества жизни в городах, а значит и в целом в нашем Подмосковье», — заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

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В номинации «Градостроительная политика» Подмосковье представят проекты Дмитрова, Истры, Зарайска, Пушкино и Ступина, в номинации «Умный город» — Истры и Реутова.

От Дмитрова в конкурсе будут оценивать «Габовскую народную лыжню», от Истры — развитие территории деревни Дубровское, от Зарайска — проект реновации городской среды в округе, от Пушкино — благоустройство центральной части города, в Ступине — «Конно-спортивный туристический парк „Карамат“.

Также в соревновании поучаствует проект из Реутова «Интеллектуальный центр городского управления» и Истры, который презентует цифровые решения для борьбы с рекламным мусором.

Заявки выдвинут на конкурс до 10 августа. Итоги поведут до 15 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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