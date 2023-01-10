Подмосковье 10 января 2023, 23:50 Семь новых многоэтажек в Красногорске и Люберцах построят до 2026 года

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Главгосстройнадзор Московской области получил извещение о начале строительства семи многоквартирных домов в Красногорске и Люберцах. Разноэтажные здания планируют сдать до 2026 года.

Три многоквартирных дома от 10 до 16 этажей на 1852 квартиры начнут строить в поселке Отрадное в Красногорске. Под каждым домом башенного типа и «каре» расположена одноуровневая подземная автостоянка.

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«Контрастная форма домов, разная высота зданий, раскрытие к лесу — все это создает неповторимый облик застройки. Отсутствие движения автотранспорта во дворах обеспечивает безопасное пространство, — заявил министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

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Завершение строительства планируется в 2026 году. Также к марту 2024 года вблизи села Ангелово в Красногорске возведут два трехэтажных дома на 53 квартиры каждый. Проект предусматривает игровые и спортивные площадки.

В Люберцах застройщик ООО «СЗ „Самолет-Томилино“» продолжит возведение еще двух многоэтажек в ЖК «Томилино парк». Два 17-этажных корпуса на 960 и 528 квартир станут дополнением к уже строящимся пяти домам в этом жилом квартале. Три аналогичных по высоте дома на 2 367 квартир планируют достроить весной 2023 года. Сейчас там ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных систем.

Два дома на 880 квартир намерены достроить в начале 2024 года и еще два — в сентябре 2024-го.

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