Семь новых маршрутов до станций МЦД запустят в Подмосковье в следующем году

В следующем году в Московской области появится семь новых маршрутов к станциям МЦД. Об этом рассказали в пресс-службе Московской областной думы.

Новые маршруты запустят во втором квартале следующего года. Четыре маршрута будут следовать до станций МЦД-1 и три — до станций МЦД-2.

В пресс-службе уточнили, какие именно маршруты планируется запустить: «Можайск — станция МЦД Одинцово», «Руза — станция МЦД Одинцово», «Тучково — станция МЦД Одинцово», Верея — станция МЦД Одинцово», «Протвино — станция МЦД Подольск», «Серпухов — станция МЦД Подольск», «Пущино — станция МЦД Подольск».

Помимо этого, изменят четыре смежных межрегиональных маршрута. Тогда у жителей микрорайона Южный в Красногорске появится транспортная доступность к станции МЦД «Пенягино». Также это позволит связать деревни Путилково, Сабурово, Гаврилково со станцией МЦД «Волоколамская».

В прошлом году запустили две линии диаметров — МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска.

Всего к станциям МЦД было запущено девять новых маршрутов.