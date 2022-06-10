Семь новых котельных построят в Подмосковье

В городском округе Серебряные Пруды ведется строительство семи новых блочно-модульных котельных. Оно происходит в рамках губернаторской программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности на 2018–2026 годы».

Две котельные строятся в рабочем поселке Серебряные Пруды, еще по одной — в селах Мочилы, Подхожее, Глубокое и в деревне Шеметово.

Седьмая котельная в поселке Дмитриевский сейчас находится на стадии получения заключения о соответствии техническим характеристикам (ЗОС).

Источник фото: телеканал «360»

Министр энергетики Московской области Александр Самарин объяснил, что необходимость модернизации системы теплоснабжения связана с высокими потерями в изношенных тепловых сетях, низким КПД, большой протяженностью тепловой сети до потребителей, устаревшим котельным оборудованием, задолженностью перед поставщиками энергетических ресурсов и одним из самых высоких тарифов на тепловую энергию (2986,56 рубля) в Московской области.

Новые котельные оснастят современным оборудованием, что позволит снизить затраты на их содержание и обеспечить жителей округа теплом по сниженному тарифу. Также оно позволит избежать возникновения аварийных ситуаций по отключению теплоснабжения и горячей воды.

Также новые блочно-модульные котельные значительно снизят выброс вредных веществ в атмосферу, что поспособствует улучшению экологической ситуации в регионе.

Современные котельные обеспечат теплом и горячей водой 5300 жителей городского округа Серебряные Пруды. Строящиеся объекты будут сданы в эксплуатацию 1 октября 2022 года.