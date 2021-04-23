Семь НКО Подмосковья получат субсидии на культурные проекты в 2021 году

Субсидии на реализацию культурных проектов получат семь некоммерческих организаций Подмосковья в 2021 году. Для этого из областного бюджета направят десять миллионов рублей.

Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что субсидии выделяют на расходы, связанные с созданием, организацией и проведением проектов.

Они могут быть музыкальными, театральными, литературными, народными, художественными или, например, музейными.

Помимо прочего, субсидией поддержат проекты, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в России.

Помогут с организацией выставок, семинаров, мастер-классов. Субсидии дают и за проекты, связанные с темами патриотизма или здорового образа жизни. Также в Минкультуры рассказали, что участниками конкурса стали 17 организаций.

В результате поддержат семь НКО Подмосковья:

• Благотворительный фонд «Наследие Отечества»;

• Коломенский центр познавательного туризма;

• Детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка»;

• Центр развития русской культуры и традиций «Русский лес»;

• Центр национальных культур и искусств «Град Мастеров»;

• Православный военно-патриотический центр «Пересвет»;

• Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город».