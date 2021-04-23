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    23 апреля 2021, 16:57

    Семь НКО Подмосковья получат субсидии на культурные проекты в 2021 году

    Анастасия Аброськина

    Субсидии на реализацию культурных проектов получат семь некоммерческих организаций Подмосковья в 2021 году. Для этого из областного бюджета направят десять миллионов рублей.

    Семь НКО Подмосковья получат субсидии на культурные проекты в 2021 году | Изображение 1

    Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве подчеркнули, что субсидии выделяют на расходы, связанные с созданием, организацией и проведением проектов.

    Они могут быть музыкальными, театральными, литературными, народными, художественными или, например, музейными.

    Помимо прочего, субсидией поддержат проекты, посвященные знаменательным событиям и памятным датам, установленным в России.

    Семь НКО Подмосковья получат субсидии на культурные проекты в 2021 году | Изображение 2

    Помогут с организацией выставок, семинаров, мастер-классов. Субсидии дают и за проекты, связанные с темами патриотизма или здорового образа жизни. Также в Минкультуры рассказали, что участниками конкурса стали 17 организаций.

    В результате поддержат семь НКО Подмосковья:

    • Благотворительный фонд «Наследие Отечества»;

    • Коломенский центр познавательного туризма;

    • Детский сад комбинированного вида № 13 «Сказка»;

    • Центр развития русской культуры и традиций «Русский лес»;

    • Центр национальных культур и искусств «Град Мастеров»;

    • Православный военно-патриотический центр «Пересвет»;

    • Детско-молодежный центр творчества, поддержки и развития социальных и творческих инициатив «Новый город».