Подмосковье 01 сентября 2023, 09:11 Семь модульных котельных построят в Солнечногорске к 2024 году пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Систему теплоснабжения модернизируют в Солнечногорске к 2024 году. В округе построят семь блочно-модульных котельных и заменят семь километров сетей. Компания «Газпром теплоэнерго» инвестирует в это 1,7 миллиарда рублей.

Согласно концессионному соглашению в округе построят блочно-модульные котельные на Военно-морской улице в Алабушеве, на Набережной улице в Солнечногорске, в микрорайоне Механического завода № 1 в Радумле, в Ожогине, Поваровке, Пешках и Соколове.

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Также в эксплуатацию введут четыре ранее построенные котельные в Пешках, Майдарове, а также еще две в Ложках. Кроме того, в Кривцове построят теплогенерирующую установку и модернизируют котельные в Чашникове и Стрелине.

Сегодня в округе строятся новые очистные сооружения в Осипове, начали работу обновленные водозаборные узлы в Лесхозе и Тостякове. К концу этого года запустят водозаборный узел в деревне Хметьево, а в следующем — реконструируют водозаборный узел № 4 в деревне Рекино-Кресты и построят новый в 1-м микрорайоне в Поварове. Изношенные сети заменят в Менделееве и в микрорайоне Выстрел.

«Минувшей зимой частые аварии на сетях и котельных доставляли неудобства жителям <…> Менделеева. Уже в этом сентябре коммунальщики выйдут на работу по перекладке сетей. А чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла и горячей воды этой зимой, уже сегодня ведутся работы по прокладке так называемых байпасов, то есть временных тепловых сетей», — рассказала уполномоченный главы городского округа Солнечногорск по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова.

Помимо этого, к 2024 году в Солнечногорске реконструируют около 120 километров воздушных линий электропередачи, установят 25 автоматических пунктов секционирования и около 70 километров головных участков кабельных линий большего сечения. Все это повысит надежность электроснабжения в более чем 50 населенных пунктах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в модернизацию сетей, котельных и узлов по подаче тепла, воды и электричества инвестируют порядка 320 миллиардов рублей.

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