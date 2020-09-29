Новые пирсы, мосты и тропинки. Семь мест Подмосковья благоустроят к 5 октября

Источник фото: пресс-служба губернатора Московской области

В министерстве благоустройства Подмосковья отметили, что уже завершили благоустройство общественных пространств в восьми округах.

Среди них Наро-Фоминск, Воскресенск, Волоколамск, Серебряные Пруды, Котельники, Шаховская, Луховицы, Дзержинский. Работы провели по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Так, в Наро-Фоминском округе преобразились площадь Ленина и Советская площадь Вереи, а в Воскресенске — парк «Кривякино». Новый облик уже получили исторический центр Волоколамска и Ремесленная улица в Серебряных Прудах.

Также благоустроили мемориал «Журавли» в Котельниках, сквер Пушкина в Дзержинском и две пешеходные зоны — в Шаховской и Луховицах. Теперь уже на финишную прямую вышли еще семь объектов.

Коломна

В Коломне близится к завершению благоустройство Запрудского парка. Дорожкам вернут классическую планировку — установят лавочки, урны.

Освещать прогулочные места обновленной парковой зоны будут стилизованные исторические светильники.

Звездный Городок

В Звездном Городке на финишную прямую вышло преображение набережной Леонежского озера.

Этот проект стал победителем на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений 2019 года.

Здесь предусмотрят все, что необходимо для комфорта жителей. Обустроят дорожки, свет, деревянный пирс и рыбацкие мостики. На набережной установят игровые конструкции.

К центру озера подведут мостик-дорожку. Пройдя по нему и встав на специальную площадку, здесь можно полюбоваться природой, посмотреть на звездное небо.

В Звездном Городке завершают обновление и территории малого Лонежского озера. Новый облик дадут скверу, примыкающему к Аллее героев, а также участок от аллеи до набережной Большого озера.

Талдом

В Талдоме благоустроят сразу три пространства. Они находятся в самом городе, а также Вербилках и Запрудне. За основу возьмут концепцию с современными требованиями к эстетике мест для отдыха жителей.

Ивантеевка

В Ивантеевке вскоре завершат реконструкцию городского парка. Жители и гости округа увидят здесь благоустроенные дорожки, детские площадки, места для спокойного и активного отдыха. В парке появится новая набережная.