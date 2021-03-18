«Семь лет как дома!» Губернатор Подмосковья поздравил Крым с годовщиной возвращения в состав России

Московская область вместе с другими регионами помогла улучшить качество жизни в Крыму после возвращения полуострова в состав России. Об этом в поздравлении с семилетием памятной даты написал на странице во «ВКонтакте» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Семь лет как дома! 18 марта 2014 года произошло важное событие для истории нашей страны: Крым вернулся в состав России. Наш президент поддержал желание 96% крымчан и севастопольцев», — напомнил губернатор Подмосковья о проведенном в Крыму референдуме.

Андрей Воробьев подчеркнул, что за прошедшие семь лет жизнь в Крыму улучшилась в разы. После долгих лет отремонтировали дороги, построили новые трассы. Новую жизнь вдохнули в аэропорт. Запустили реконструированный газопровод. Объем инвестиций и количество туристов на полуострове выросли в несколько раз.

«Свой вклад в развитие Крыма внесли многие субъекты, Подмосковье не исключение. Все это, конечно, сказалось на качестве жизни крымчан. Но самое главное, что сейчас все жители находятся под защитой России, а это уверенность в завтрашнем дне», — подчеркнул губернатор Московской области.

Референдум о вхождении Крыма в состав России прошел 16 марта 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя заявили о своем желании стать частью Российской Федерации. Спустя два дня, 18 марта, президент России Владимир Путин подписал межгосударственный договор, по которому полуостров вошел в состав нашей страны. С тех пор эта дата отмечается как День воссоединения Крыма с Россией.