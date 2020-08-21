Семь котельных построят в Зарайске до конца года

В Зарайске стараются оперативно решать проблемы, с которыми в муниципальный Центр управления регионом обращаются жители. Работу ЦУР проверил министр энергетики региона Александр Самарин. Он также осмотрел новую котельную. Всего в округе построят семь котельных до конца года.

Источник фото: телеканал «360»

ЦУР в Зарайске оперативно решает вопросы, которые поступают в систему. Министр энергетики Московской области Александр Самарин отметил, что 90% жалоб уже удалось решить. Проверку организовали по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Министр также осмотрел состояние сельских дорог, контейнерных площадок, проверил выполнение работы по опиловке аварийных деревьев, угрожавших обрывом электросетей, окос травы и борщевика.

Проверили и ход работ на новой котельной. Всего в округе в этом году построят семь новых котельных. А в следующем году — еще несколько, всего их будет 16.

Александр Самарин подчеркнул, что подготовка к зиме по всему региону идет полным ходом. И в большинстве округов даже опережает график. На сегодняшний день готовность объектов ЖКХ и энергетики региона к отопительному сезону составляет 82%.

Источник фото: телеканал «360»

Регулярные выезды членов правительства региона проводятся по поручению Андрея Воробьева. В округах проверяют все направления деятельности, в частности, отрабатываются вопросы жителей, поступившие на портал «Добродел» или в социальных сетях.

21 августа министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина проверила «красные зоны» в Долгопрудном. Она отметила положительную динамику. Жителей округа больше всего волнуют вопросы ЖКХ, уборки территорий и дорог.