Подмосковье 06 декабря 2023, 11:29 Семь котельных построят в Солнечногорске в 2024 году Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Семь блочно-модульных котельных построят в Солнечногорске в 2024 году. Строительная готовность объектов в Радумле, Пешках, Поваровке, Ожогине, Соколове и Алабушеве достигла 80%.

Котельные в городском округе Солнечногорск строят в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго». Первые из них запустят в работу уже в январе. Пуск котельной на улице Набережной в Солнечногорске запланирован на 1-й квартал 2024 года. Также модернизируют котельные в Чашникове и Стрелине, а вблизи домов № 3 и № 4 в Кривцове введут теплогенерирующую установку.

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«Износ инфраструктуры ЖКХ в Солнечногорске — самый высокий по региону, более 78%. Поэтому при поддержке правительства наш округ подписал концессионное соглашение с „Газпром теплоэнерго“. В рамках него концессионер вложит почти 10 миллиардов рублей в модернизацию систем ЖКХ», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Кроме того, специалисты переложили 6,5 километров теплосетей из восьми запланированных. Эти работы завершат к 26 декабря. Капремонт изношенных сетей проведут также в поселке Санатория Министерства Обороны, Менделееве и в микрорайоне Выстрел. Эти работы завершат в 2024 году.

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