Семь километров дорог осветили в Химках

В городском округе Химки осветили семь километров пригородных дорог. Благоустройство произвели в рамках губернаторской программы «Светлый город». Изменения оценил химкинский депутат Глеб Демченко.

Источник фото: телеканал «360»

Улица Покровская и Вашутинское шоссе — дороги не магистральные, местного значения, но нагрузка на них постоянно растет. По ним едут жители новых жилых комплексов «Город Набережных» и «Солнечная система», скоро открывается ЖК «Рафинад». А еще это объездной путь в аэропорт Шереметьево. Так что инициатива жителей осветить эти дороги, выдвинутая на встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки — интересно жить!», нашла быстрый отклик.

Источник фото: телеканал «360»

«Данная инициатива была поддержана главой города и находилась на его контроле. И, собственно говоря, благодаря участию главы этот проект был быстро завершен и реализован. Все подключено, мы проверили, все работает. Действительно, жить стало комфортнее», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.

Источник фото: телеканал «360»

На линии протяженностью около семи километров установили 166 опор освещения.

«На данной линии были установлены энергосберегающие светодиодные светильники, которые потребляют намного меньше электроэнергии, примерно в четыре-пять раз», — сказала инженер комбината по благоустройству и озеленению городского округа Химки Мария Кулешова.

Фонари на участках дороги в Химках установили в рамках губернаторской программы «Светлый город», которая действует в Московской области с 2017 года.