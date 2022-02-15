Семь километров дорог осветили в Химках
В городском округе Химки осветили семь километров пригородных дорог. Благоустройство произвели в рамках губернаторской программы «Светлый город». Изменения оценил химкинский депутат Глеб Демченко.
Улица Покровская и Вашутинское шоссе — дороги не магистральные, местного значения, но нагрузка на них постоянно растет. По ним едут жители новых жилых комплексов «Город Набережных» и «Солнечная система», скоро открывается ЖК «Рафинад». А еще это объездной путь в аэропорт Шереметьево. Так что инициатива жителей осветить эти дороги, выдвинутая на встречах с лидерами движения общественной поддержки «Химки — интересно жить!», нашла быстрый отклик.
«Данная инициатива была поддержана главой города и находилась на его контроле. И, собственно говоря, благодаря участию главы этот проект был быстро завершен и реализован. Все подключено, мы проверили, все работает. Действительно, жить стало комфортнее», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Глеб Демченко.
На линии протяженностью около семи километров установили 166 опор освещения.
«На данной линии были установлены энергосберегающие светодиодные светильники, которые потребляют намного меньше электроэнергии, примерно в четыре-пять раз», — сказала инженер комбината по благоустройству и озеленению городского округа Химки Мария Кулешова.
Фонари на участках дороги в Химках установили в рамках губернаторской программы «Светлый город», которая действует в Московской области с 2017 года.