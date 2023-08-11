Подмосковье 11 августа 2023, 08:25 Семь дворов комплексно благоустроят в Воскресенске к концу октября пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Комплексное благоустройство дворов проведут в семи дворах городского округа Воскресенск. Асфальтирование, установку новых детских площадок, опиловку деревьев и другие работы завершат к концу октября.

Дворы благоустроят в деревнях Цибино и Чемодурово, в селе Усадище и в городе Белоозерский, а также на улицах Мичурина, Новлянской и Куйбышева в Воскресенске.

«Посмотрел, как продвигаются работы у дома № 4 на улице Новлянской. Здесь заасфальтированы пешеходные дорожки, тротуары, проезды, идет нанесение дорожной разметки на парковках. Еще одна задача — обрезать ветви деревьев и убрать сухостой», — написал в своем Telegram-канале глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Он добавил, что во всех семи дворах установят новые игровые площадки. Они будут безопасными и интересными для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о преображении парков и скверов в регионе.

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