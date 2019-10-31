Больше движения к Новому году. Семь дорог откроют в Подмосковье до конца декабря

Ежегодно количество жителей Московской области растет. А значит, становится больше машин. Чтобы жители региона не стояли в пробках и доезжали до любой точки быстро и с ветерком, ведется масштабное строительство новых дорог. И семь объектов сдадут уже до конца года. Подробнее расскажет «360».

Развязать города

До конца 2019 года осталось два месяца. И за это небольшое время Подмосковье успеет порадовать своих жителей: накануне нового года в регионе откроют семь дорог. «Мы буквально на каждом эфире стараемся проговаривать статус тех или иных инфраструктурных объектов для того, чтобы информировать жителей. Может быть, это и чрезмерно часто происходит, но все эти объекты принципиально важны», — отметил губернатор Андрей Воробьев в эфире «360».

Источник фото: телеканал «360»

Сначала движение запустят на путепроводе в Балашихе и на развязке в Красногорске. Затем до 15 ноября откроют мост в Щелкове и западный обход Сергиева Посада. Ближе к Новому году — пешеходный переход около жилого комплекса «Весенний» и дорога на улице 43-й Армии в Подольске. Кроме того, после реконструкции запустят движение на Зенинском шоссе в Люберцах.

«Сейчас, спасибо Москве, идет большая работа по реконструкции развязки на МКАДе — это тоже облегчит выезд из Красногорска и прилегающих территорий. До конца года наша задача сдать семь объектов. В ближайшее время мы заканчиваем строительство моста в Щелкове, о нем тоже говорили. Жители долгие годы требовали, просили, умоляли построить мост, который позволит выехать из Щелкова», — добавил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Продолжается и другая работа. Например, реконструкция улицы Туполева в Жуковском, Путилковского шоссе в Красногорске и Октябрьского проспекта в Люберцах. В конце года начнется строительство моста в Воскресенске. Кстати, работа закипит и в Лобне — необходимо реконструировать Лобненское шоссе и построить северный обход.

«Должны реконструировать более двух километров, сделать удобный подъезд, тротуары, освещение, чтобы движение было комфортабельным и удобным. Документация по Лобненскому шоссе утверждена, и мы готовы в декабре выйти на строительство», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик. По его словам, максимально возможный срок работ — два года.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одна задача — максимально быстро решить транспортный вопрос в Путилкове. Население микрорайона за последние годы ощутимо выросло, соответственно, пора расширять дороги.

«Понимаем, что этот объект нужно максимально быстро построить, потому что там, конечно, серьезные пробки. Очень интенсивное движение. Строители стараются побыстрее эти работы завершить», — отметил Алексей Гержик.

Сейчас в микрорайоне реализуют первый этап работ — расширение Путилковского шоссе. Вторым этапом станет строительство тоннеля, который обеспечит заезд со МКАДа. По словам министра, к нему приступят в 2022–2023 годах.

Источник фото: телеканал «360»

Контроль и поддержка

Среди наиважнейших дорог Подмосковья — развязка в Химках, которая соединит две части города. И ее ждать тоже осталось недолго — до 2021 года. Андрей Воробьев рассказал о строительстве развязки на встрече с президентом Владимиром Путиным 28 октября в резиденции «Ново-Огарево».

Источник фото: пресс-служба Кремля

«Зная, что Владимир Владимирович очень чутко, внимательно относится к просьбам жителей, первый вопрос он задал про Репинскую развязку. В апреле наш президент посещал легендарный завод „Энергомаш“ и там жители обратились с просьбой построить еще одну развязку, чтобы обеспечить более удобное сообщение одной части Химок с другой», — отметил губернатор.

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Совсем скоро проект развязки отправят на экспертизу. Главная задача — построить дорогу за два года, а то и быстрее. Рабочие выдут на объект максимум в начале следующего года. А на время строительства в городе организуют такую схему движения, которая не усугубит ситуацию на дорогах. Владимир Путин, в свою очередь, поручил ускорить ход работ.

«Всегда такая встреча очень важна для нашей дальнейшей работы. С одной стороны, мы обязаны отчитаться перед президентом о состоянии дел в экономике, в социальной сфере. Нам одним не по силам решить масштабные задачи без опоры на федеральный бюджет, на персональную поддержку Владимира Владимировича», — сказал Андрей Воробьев.

Развязку в Химках построят на улице Репина. Сейчас там ездит около 1,3 тысячи машин в час, из-за чего участок постоянно стоит. Новая дорога сократит время в пути в три, а то и в четыре раза. Добраться из одной части города в другую можно будет всего за 10 минут.