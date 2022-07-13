Семь детских площадок отремонтируют в Дзержинском

Представители Главного управления содержания территорий посетили в городской округ Дзержинский. Под руководством заместителя руководителя ГУСТ Московской области Александра Боровкова провели рабочую встречу с временно исполняющим полномочия главы округа Владимиром Шелухиным, директором МБУ «Диск» и руководителями управляющих компаний.

«Городской округ усилил качество и скорость отработки обращений жителей через приложение „Добродел“, ведь мы часто обращаем при объездах внимание в первую очередь на эту составляющую и настоятельно рекомендуем муниципалитетам внимательнее относиться к просьбам населения, тем самым формировать хороший и качественный диалог между горожанами и администрацией. Коллеги к совещанию уже создали и утвердили планы и графики уборки на своей территории, что говорит о том, что в скором времени все процессы будут налажены и приобретут системный характер, что всегда считается хорошим подходом в содержании территорий», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По рекомендации ГУСТ была увеличена штатная численность коммунальных служб, и эта мера дала положительный результат. Администрация усилила кадровый состав, добавив больше специалистов комплексной и механизированной уборки. В итоге за месяц Дзержинский показал хорошую динамику. Специалисты ГУСТ отметили также, что округ неплохо справляется с покосом территории: из 100 замечаний устранено 85 нарушений при покосе. По содержанию песочниц в Дзержинском было всего два недочета, на данный момент они устранены.

Кроме того, на встрече рассмотрели адресный перечень детских игровых площадок, где требуется ремонт или замена игровых элементов. На детских игровых площадках по улицам Угрешской, 18, Шама, 10, Ленина, 21, Поклонной, 3,3а, Лесной, 17, 17а, 19, 19а, Спортивной, 14, Томилинской, 28, 29, 29а, работы проведут в полном объеме. Все семь детских площадок будут приведены в нормативное состояние.

В городском округе Дзержинский появился новый детский сад. Он находится в ЖК «Лесные Озера» и будет готов принять 240 детей. Об этом сообщили в пресс-службе Минжилполитики Подмосковья.