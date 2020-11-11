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    11 ноября 2020, 12:35

    Семь архитекторов представили Подмосковье на конкурсе Build School Project

    Анастасия Аброськина

    Международный фестиваль Build School 2020 открыли в Центральном доме архитектора. Впервые его проводят без крупных экспозиций из-за COVID-19 — на этот раз в формате форума. Участие в открытии приняла главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
    Семь архитекторов представили Подмосковье на конкурсе Build School Project | Изображение 1

    Кроме деловой программы, на фестивале представили и работы участников конкурса Build School Project. От Подмосковья — семь заявок.

    Цель творческого состязания — поддержать и воплотить в жизнь самые перспективные архитектурные проекты дошкольных или школьных зданий. Итоги конкурса подведут 12 ноября — тогда же наградят лауреатов.

    Семь архитекторов представили Подмосковье на конкурсе Build School Project | Изображение 2

    По словам Кузьминой, Build School — очень важное мероприятие, повышающее качество проектирования социальных объектов.

    И из года в год мы наблюдаем, как здоровая состязательная среда, которую формируют в рамках конкурса и экспозиции Build School, способствует этому росту. Хочется пожелать всем участникам плодотворной работы

    Александра Кузьмина.

    Главный архитектор Московской области выразил надежду на то, что, «как и всегда, победят сильнейшие проекты».

    Семь архитекторов представили Подмосковье на конкурсе Build School Project | Изображение 3

    На церемонии с приветственным словом выступили и президент российского Союза архитекторов Николай Шумаков с директором учреждения «Дирекция „Школа-2025“» Олегом Клочковым.