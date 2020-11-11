Семь архитекторов представили Подмосковье на конкурсе Build School Project
Кроме деловой программы, на фестивале представили и работы участников конкурса Build School Project. От Подмосковья — семь заявок.
Цель творческого состязания — поддержать и воплотить в жизнь самые перспективные архитектурные проекты дошкольных или школьных зданий. Итоги конкурса подведут 12 ноября — тогда же наградят лауреатов.
По словам Кузьминой, Build School — очень важное мероприятие, повышающее качество проектирования социальных объектов.
И из года в год мы наблюдаем, как здоровая состязательная среда, которую формируют в рамках конкурса и экспозиции Build School, способствует этому росту. Хочется пожелать всем участникам плодотворной работы
Главный архитектор Московской области выразил надежду на то, что, «как и всегда, победят сильнейшие проекты».
На церемонии с приветственным словом выступили и президент российского Союза архитекторов Николай Шумаков с директором учреждения «Дирекция „Школа-2025“» Олегом Клочковым.