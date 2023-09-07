Подмосковье 07 сентября 2023, 11:59 Сельскохозяйственный комплекс построят в Домодедове в 2025 году Застройщик "ПТК "Олми"

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Сельхозпродукцию для Подмосковья будет поставлять новый комплекс в Домодедове. В его состав войдут 26 складов, которые достроят до конца 2025 года.

Сейчас в округе возвели третье здание, которое предназначено для хранения сельскохозяйственной продукции и последующей обработки. Склад построили при поддержке ЦСС, а объем инвестиций в проект составил 55 миллионов рублей.

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Отмечается, что ежегодно новый комплекс будет производить и перерабатывать свыше 97 тысяч тонн продукции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что главной задачей прошедшего гастрономического фестиваля в Истре стала максимальная поддержка аграриев и диалог с ними.

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