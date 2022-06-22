Сельских старост в Подмосковье планируют избирать на пять лет

Проблемы выборов старост в селах Подмосковья решат увеличением избирательного срока. Такую инициативу поддержали в Комитете Мособлдумы по местному самоуправлению.

Сельские населенные пункты есть в 40 городских округах области, из которых в 32 приняты положения о старостах. Председатель Комитета Мособлдумы Владимир Барсуков рассказал, что ведомство заинтересовано в развитии института старост. Выездное заседание состоялось в Подольске.

«В 2021 году в Московской области их насчитывалось свыше 3,5 тыс. Больше всего в городских округах: Сергиево-Посадский, Ступино и Клин. Необходимо совершенствовать направление на законодательном уровне, исходя из актуальных задач и проблем», — объяснил Барсуков.

Одна из трудностей, с которыми сталкиваются старосты — это выборы. Явка на них должна быть не менее 50%, а кандидат должен иметь постоянную прописку в месте выдвижения. Зампред Комитета Михаил Мурзаков предложил снизить процент явки и дать возможность участвовать в выборах всем, кто владеет в населенном пункте земельным участком.

Сейчас старост в селах выбирают на срок от двух до пяти лет. Чаще всего устанавливается минимальный срок. Комитет будет рекомендовать Советам депутатов округов увеличить его до максимального. Также в некоторых населенных пунктах предложили ввести должность помощника старосты.

Депутаты Мособлдумы отметили некоторые инициативы подольских старост и рекомендовали перенять их другим муниципалитетам. Среди них — ведение чатов в Телеграме и ВКонтакте.