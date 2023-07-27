Подмосковье 27 июля 2023, 02:25 «Сельские» свадьбы на фермах стали модными в Подмосковье Источник фото: Парк-отель "Остров"

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В Подмосковье набирают популярность свадьбы в сельском стиле. Об этом можно судить по увеличенному спросу на проведение торжеств в крестьянско-фермерских хозяйствах региона, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

«По сравнению с прошлым годом, в этом году количество церемоний, проводимых на фермах, выросло на 25%», — уточнил Мурашов.

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Главным преимуществом такой свадьбы в возможности разместить большое количество гостей на открытом воздухе. Также на предприятиях можно устроить фотосессии, например, в русской избе, ромашковых полях, у стогов сена, с домашними животными, на фоне мельницы или старинного колодца.

Также хозяйства производят натуральные продукты, такие как сыры, молочную и кисломолочные продукцию, мясо, колбасы, рыбные деликатесы, хлеб ручной работы. Их можно использовать для банкета и развлекательной программы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что с 1 августа в Московской области стартует конкурс на получение субсидий для социальных и молодых предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам.

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