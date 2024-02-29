Подмосковье 29 февраля 2024, 11:50 Сельские старосты из Подмосковья смогут выступать с инициативами в местной администрации Unsplash

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Сельские старосты из Подмосковья смогут предлагать инициативные проекты в местной администрации. Такой закон приняли в Мособлдуме на 78-м заседании.

Как рассказали в ведомстве, после принятия закона старосты смогут выступать с инициативными проектами в местную администрацию по важным вопросам для жителей населенного пункта. Кроме того, для них установят единую форму удостоверения.

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«Такие решения поспособствуют еще большей активности со стороны старост в решении вопросов местного значения, и являются стимулом продолжать работу, зачастую выполняемую на добровольных началах», — сказал председатель Комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков.

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