Сельские почтовые отделения модернизируют в Подмосковье по инициативе «Единой России»

Сельские почтовые отделения связи модернизируют в Подмосковье до конца 2022 года. Работы на 31 объекте проведут по инициативе «Единой России».

«В прошлом году совместно с правительством Московской области мы провели в регионе более 300 ремонтов. Уверен, что имеющийся у нас успешный опыт позволит в короткие сроки повысить качество почтовых услуг для большинства жителей Подмосковья», — отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Руслан Маликов.

Он назвал важной социальной миссией приведение в порядок сельских отделений и расширение перечня услуг. Модернизация затронет 31 отделение в деревнях деревнях Черное, Евсеево, Кузнецы, Брехово, а также поселках имени Чайковского, Нарынка, Часцы и других населенных пунктах.

В отделениях сделают цифровые многофункциональные центры. Посетители смогут воспользоваться государственными и региональными госуслугами, распечатать необходимые документы. Еще в обновленных отделениях можно будет измерить давление, температуру и уровень кислорода в крови.

Всего в Подмосковье насчитывается 1021 почтовое отделение. Каждый месяц их посещают два миллиона человек. В 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева в порядок привели треть всех почтовых отделений. В ближайшие четыре года модернизируют еще 419 объектов, в том числе, благодаря федеральной программе.

«25 тысяч помещений по всей стране будут отремонтированы к 2025 году. Московская область тоже попала в эту программу. Важный момент: около 100 помещений, которые находятся в федеральной собственности, мы не смогли отремонтировать в прошлом году, потому что не было средств. Теперь средства есть», — сообщил депутат Госдумы, региональный координатор партийного проекта по модернизации почтовых отделений Александр Коган.

Он уточнил, что в этом году отделения отремонтируют уже по федеральной программе.