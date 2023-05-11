Подмосковье 11 мая 2023, 14:27 Сельские агломерации создадут в 11 городских округах Подмосковья Unsplash

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Сельские агломерации появятся в 11 городских округах Московской области в целях развития социальной инфраструктуры в регионе. Мероприятия будут проведены в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Субъекты России приступят к проектированию планов развития сельских агломераций до 2030 года в ближайшее время. В опорных населенных пунктах, которыми являются районные центры, предполагается развитие социальной, транспортной, инженерной и информационно-коммуникационной инфраструктуры.

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По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, в объединенных территориях агломераций жителям будут доступны все необходимые медицинские, образовательные, социальные и другие услуги. В селах и деревнях планируется оптимизация условий для жизни граждан с учетом стандартов и требований.

«Для развития сельских территорий важна сбалансированность социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие рабочих мест. Поэтому здесь важно проводить не конкретные мероприятия, например, направленные только на поддержку сельскохозяйственной отрасли, а именно комплекс мер», — рассказал Брынцалов.

Также спикер отметил, что в Московской области создание сельских агломераций планируется в Волоколамске, Зарайске, Истре, Можайске, Луховицах, Лотошине, Рузе, Серебряных Прудах, Талдоме, Шатуре и Шаховской. Подмосковье находится в числе регионов, где развитие территорий идет благоприятными темпами.

Кроме того, в Московской области проводится программа «Подмосковные 10 га», в которую включены 102 участка в 26 городских округах. Фермеры получают земли в безвозмездное пользование на срок до 6 лет.

«Особое внимание уделяется и поддержке сельского хозяйства. Так, в частности, Мособлдумой был принят Закон о предоставлении бесплатных участков фермерам. С начала действия программы было заключено 29 договоров на 1 тысячу гектаров. Еще 8 заявок находятся в работе», — добавил Брынцалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

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