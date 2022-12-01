Подмосковье 01 декабря 2022, 09:22 Сельская амбулатория заработала в деревне Ратчино в Воскресенске

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Сельская амбулатория открылась в деревне Ратчино под Воскресенском. В ней смогут получить помощь около трех тысяч жителей ближайших населенных пунктов.

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Глава округа и секретарь местного отделения «Единой России» Артур Болотников рассказал, что в амбулатории провели электромонтажные, строительные и сантехнические работы, отремонтировали кровлю, окна и двери, а также поставили новую мебель и оборудование.

Получить помощь в комфортных условиях смогут около трех тысяч человек. Их будут принимать врач общей практики и медсестры. В здании обустроили прививочную, процедурный кабинет, архив, санузел, детский кабинет и другие помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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