Подмосковье 05 июля 2023, 15:37 Село Шеметово газифицируют по президентской программе к концу сентября Мособлгаз

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Газопровод в селе Шеметово городского округа Сергиев Посад введут в эксплуатацию до конца сентября, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Московской области. Работы по прокладыванию газораспределительных сетей проводят по президентской программе «Социальная газификация».

Специалисты «Мособлгаза» начали мероприятия по установке газопровода в октябре прошлого года. На текущий момент сотрудники уложили 1350 метров труб по методу стыковой сварки, также работники планируют построить еще 900 метров и установить пункт редуцирования газа.

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«Работы на земле завершим в августе, далее переходим к процессу сдачи исполнительной технической документации. К концу сентября газораспределительные сети будут введены в эксплуатацию. Хочу обратить внимание на то, что жители должны быть готовы к приему газа: необходимо подготовить домовладения к новому типу отопления, обратившись в любую из специализированных строительных организаций», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

На текущий момент заключили договоры на подведение газа жители 47-го дома, в восьми жилых постройках ресурс уже провели.

Программа «Социальная газификация» началась в июне 2021 года, 1 марта 2023 года проект объявили бессрочным. За это время в Подмосковье газифицировали 2812 населенных пункта, ресурсом обеспечили более 315 тысяч жителей региона. По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в 2023 году будет догазифицировано еще 36 населенных пунктов Подмосковья, в том числе и с особо охраняемыми природными зонами. О правилах по подготовке дома к приему газа можно узнать на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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