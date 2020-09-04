Село Мочилы городского округа Серебряные Пруды полностью газифицировали

Село Мочилы в городском округе Серебряные Пруды полностью газифицировано. Мособлгаз провел сети по улицам Лесная, Школьная, Садовая и Южная. Теперь газ в дома смогут провести более 240 жителей.

Жители обратились с просьбой газифицировать их село к губернатору Подмосковья в 2018 году. На просьбу быстро откликнулись и приступили к работам. Об этом рассказал министр энергетики региона Александр Самарин.

«В 2020 году мы полностью завершили строительство объекта и пустили магистральный газ. Отмечу, что в этом году газ придет в 50 населенных пунктов Подмосковья, в общей сложности мы создадим условия для газификации около 10,5 тысячи жителей Подмосковья», — отметил министр.

Газифицировали село по губернаторской программе.

«Газификация села создала возможность для подключения к газу более 240 жителей. Протяженность сетей составила более восьми километров», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Чтобы подключить дом к газу, жители населенного пункта должны подать заявки на технологическое присоединение в Мособлгаз. Сделать это можно в личном кабинете клиента или в филиале предприятия «Юг».

Для того, чтобы включить населенный пункт в программу газификации необходимо обратиться в Министерство энергетики Подмосковья. В этом году критерий численности жителей снижен до 30 человек, при этом капитальные вложения по программе газификации на одного человека должны составлять не более 250 тысяч рулей.